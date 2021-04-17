Covid-19 Україна

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Джон Корбетт з’явиться у продовженні серіалу «Секс і місто»

Герой Ейдан Шоу, колишній наречений Керрі Бредшоу, роль якого виконував Джон Корбетт, знову з’явиться в серіалі “Секс і місто”.

Субота, 17 квітня 2021, 10:33

Про це повідомляє видання Page Six.

Актор підтвердив, що повертається до зйомок у культовому серіалі. Він зізнався, що пропозиція режисерів стала для нього величезною радістю. Однак Корбетт поки не розповідає, у скількох епізодах з’явиться.

“Я думаю, що міг би з’явитися у багатьох епізодах”, – додав він.

Водночас HBO відмовився коментувати цю новину.

Зазначимо, що Джон Корбетт зіграв Ейдана Шоу, коханця і нареченого Керрі Бредшоу у 22 епізодах серіалу “Секс у великому місті” з 2000 по 2003 рік. Потім він з’явився у повнометражному фільмі “Секс і місто 2” (2010).

Як відомо, стрімінговий сервіс HBO Max перезапускає культовий серіал “Секс і місто”. Однак на фільмування погодилися не всі актори. Кім Кеттролл, яка зіграла Саманту Джонс, не братиме участі у  зніманні  продовження серіалу.

Причин HBO не повідомляла, однак відомо, що у Кеттролл останніми роками були напружені стосунки з командою шоу, зокрема з Сарою Джессікою Паркер, інформує агентство BBC. Так, у 2017 році Кеттролл заявила, що “ніколи не дружила” зі своїми колегами по серіалу. Вона повідомила про “токсичні стосунки” і відмовилася від участі в третьому фільмі “Секс і місто”.

  • Раніше зірка серіалу “Секс і місто” Кім Кеттролл, у якої за загадкових обставин помер рідний брат Кріс, висловила свої слова подяки всім шанувальникам, однак різко висловилася щодо підтримки її ексколежанки за серіалом Сари Джессіки Паркер.
Теги: Джон Корбетт, Секс і місто

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