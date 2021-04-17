Джон Корбетт з’явиться у продовженні серіалу «Секс і місто»

Герой Ейдан Шоу, колишній наречений Керрі Бредшоу, роль якого виконував Джон Корбетт, знову з’явиться в серіалі “Секс і місто”.

Про це повідомляє видання Page Six.

Актор підтвердив, що повертається до зйомок у культовому серіалі. Він зізнався, що пропозиція режисерів стала для нього величезною радістю. Однак Корбетт поки не розповідає, у скількох епізодах з’явиться.

“Я думаю, що міг би з’явитися у багатьох епізодах”, – додав він.

Водночас HBO відмовився коментувати цю новину.

Зазначимо, що Джон Корбетт зіграв Ейдана Шоу, коханця і нареченого Керрі Бредшоу у 22 епізодах серіалу “Секс у великому місті” з 2000 по 2003 рік. Потім він з’явився у повнометражному фільмі “Секс і місто 2” (2010).