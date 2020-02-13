Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, враховуючи, що країна вийшла з Європейського союзу (Brexit), планує деякі кадрові перестановки в уряді.

Про це повідомляє Reuters.

Про нові призначення Джонсон повідомить вже сьогодні, 13 лютого.

Він також презентує нове бачення розвитку країни після Brexit, що допоможе подолати розбіжності між консерваторами.

За словами інсайдерів, близьким до Джонсона, зміни не будуть радикальними. Прем’єр-міністр планує, що оновлена ​​кадрова система закладе основи для уряду зараз і на майбутнє.

“Він хоче просувати покоління талантів, які будуть розвиватися далі в найближчі роки”, – повідомило джерело.

Інсайдер зазначив, що оновлена ​​команда буде здатна “вилікувати розбіжності як в консервативній партії, так і в країні”.

Передбачається, що новими членами уряду стануть саме жінки, так як раніше Джонсон заявляв про те, що “потрібно розвивати нові таланти” серед них.

Очікується підвищення по службі Олівера Доудена, міністра в кабінеті міністрів, і Алока Шарма, міністра міжнародного розвитку.