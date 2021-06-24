Джонсон про проходження британського есмінцю біля Криму: Це частина суверенної української території

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, інформує The Mirror.

Джонсон наголосив, що маршрут, яким курсував есмінець, є загальновизнаним, а Лондон не визнає незаконну анексію півострова. Рішення йти конкретним курсом приймає міністерство оборони країни.

“Але якщо ви хочете дізнатися мою думку, я вважаю, що використання міжнародних вод було цілком доречним. І, до речі, важливим моментом є те, що ми не визнаємо російську анексію Криму, це частина суверенної української території. Було абсолютно правильно, що ми відстоювали закон і домагалися свободи судноплавства, як ми це і зробили, вибравши найкоротший шлях між двома точками”, – заявив Джонсон.

23 червня, російські військові заявили, що відкрили вогонь по курсу британського есмінця Defender поблизу мису Фіолент (анексований Крим).

У російському міноборони заявляють, що британський есмінець начебто зайшов у територіальні води РФ. Його “попередили про застосування зброї у разі порушення державного кордону Російської Федерації”, але екіпаж начебто не зреагував.

За попередніми даними, о 12:06 і 12:08 прикордонний сторожовий корабель відкрив попереджувальний вогонь. О 12:19 літак Су-24М виконав попереджувальне бомбометання, випустивши 4 осколково-фугасних авіаційних бомби ОФАБ-250 по курсу руху есмінця.