Джонсон про проходження британського есмінцю біля Криму: Це частина суверенної української території

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, інформує The Mirror.
Джонсон наголосив, що маршрут, яким курсував есмінець, є загальновизнаним, а Лондон не визнає незаконну анексію півострова. Рішення йти конкретним курсом приймає міністерство оборони країни.
“Але якщо ви хочете дізнатися мою думку, я вважаю, що використання міжнародних вод було цілком доречним. І, до речі, важливим моментом є те, що ми не визнаємо російську анексію Криму, це частина суверенної української території. Було абсолютно правильно, що ми відстоювали закон і домагалися свободи судноплавства, як ми це і зробили, вибравши найкоротший шлях між двома точками”, – заявив Джонсон.
23 червня, російські військові заявили, що відкрили вогонь по курсу британського есмінця Defender поблизу мису Фіолент (анексований Крим).
У російському міноборони заявляють, що британський есмінець начебто зайшов у територіальні води РФ. Його “попередили про застосування зброї у разі порушення державного кордону Російської Федерації”, але екіпаж начебто не зреагував.
За попередніми даними, о 12:06 і 12:08 прикордонний сторожовий корабель відкрив попереджувальний вогонь. О 12:19 літак Су-24М виконав попереджувальне бомбометання, випустивши 4 осколково-фугасних авіаційних бомби ОФАБ-250 по курсу руху есмінця.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на інцидент з британським есмінцем поблизу анексованого Криму. Зокрема, міністр зазначив, що інцидент з обстрілом британського корабля – це наочний приклад української позиції.
- Міністерство оборони Великої Британії заявило, що російські військові не відкривали попереджувальний вогонь по курсу британського есмінцю поблизу анексованого Криму.
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що есмінець HMS Defender рухався міжнародно визнаним коридором. Росіяни за ним стежили.
- Кореспондент BBC News Джонатан Біл був на британському есмінці Defender під час інциденту з російськими військовими, які заявили про обстріл через нібито “вторгнення у територіальні води РФ”. Він опублікував відео.