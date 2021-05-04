Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Міжпартійна група депутатів вимагає адміністративного покарання для Джонсона. Вони звинувачують голову уряду в тому, що він нібито обдурив Палату представників з приводу прозорості контрактів щодо постачання вакцин проти коронавірусу.
В офіційному листі три представники парламенту, які працюють з Проєктом Good Law Project, заявили, що Джонсон “порушив міністерський кодекс”, повідомивши про прозорість та відкритість всіх підписаних контрактів.
До цього суддя вищого суду постановив, що Міністерство охорони здоров’я й соціального захисту діяло незаконно, відмовившись опублікувати урядові контракти щодо постачання вакцин. Опублікувати їх потрібно було протягом 30 днів.
В березні представники лейбористської та ліберально-демократичної партії та партії Зелених запитували, чому Джонсон повідомив про публікацію контрактів, тоді як цього ніхто не зробив. За офіційними даними, з 708 контрактів було опубліковано 608.
Політики заявили, що прем’єр-міністр сказав парламенту неправду, оскільки більшість контрактів та їх деталі не було опубліковано, а публікацію відклали незаконно. Зокрема, мова йшла про контракт на 23 мільйони фунти стерлінгів. Його мали б опублікувати до 8 березня.
Через це політики зробили висновок, що Джонсон порушив міністерський кодекс, який передбачає, що міністри повинні бути точними та відповідати за кожне слово, звертаючись до парламенту.
- Британський орган з нагляду за політичними витратами почне офіційне розслідування відносно фінансування ремонту квартири прем’єр-міністра Бориса Джонсона на Даунінг-стріт.