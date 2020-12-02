Про це повідомляє американська газета The New York Times.

За інформацією джерел видання, минулого тижня Джуліані обговорював зі своїм клієнтом можливість отримання помилування, допоки Трамп ще обіймає посаду президента.

Привід такої розмови наразі незрозумілий. Відомо, що минулого року Джуліані був фігурантом справи щодо його ділових відносин в Україні та ролі у звільненні Марі Йованович з посади посла США в Україні. Однак адвокат Джуліані, Роберт Костелло, запевнив, що його не турбує це розслідування.

“Тому що він не зробив нічого поганого, і це була наша позиція з першого дня”, — зазначив Костелло.

Незвичайним є і предмет обговорення — широке помилування від президента, яке б запобігло будь-яким звинуваченням та засудженню у майбутньому. Такий прецедент у США уже був. Зокрема, Джордж Вашингтон помилував змовників Повстання через віскі.

Ще один і найвідоміший приклад — 38-й президент США Джеральд Форд помилував свого попередника Річарда Ніксона за всі його дії на посаді президента. Так само 39-й президент Джиммі Картер помилував тисячі американських чоловіків, які незаконно ухилилися від призову через війну у В’єтнамі.

Трамп відомий тим, що милував фігурантів справ, які знаходили відгук у нього особисто або в людей, які мають прямий зв’язок з ним через друзів або родину. Однак чи піде він на помилування Джуліані, наразі невідомо, як і те, хто саме був ініціатором розмови про це.