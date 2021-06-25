Про це повідомляє видання Business Insider.
Джуліані заявив напередодні, що його змушують замовкнути, оскільки він максимально ефективно аргументував претензії Трампа щодо фальсифікації виборів. При цьому, він не згадав про те, що ці позови було відхилено під час судового розгляду.
За його словами, призупинення його адвокатської ліцензії – частина змови, аби змусити його мовчати.
“Я зовсім не радий цьому. Все, що я можу сказати, це те, що Америка вже не Америка… Ми більше не живемо у вільній країні. Ми живемо в країні, яку контролює Демократична партія”, – сказав Джуліані.
Також він додав, що зупинення його ліцензії – результат того, що він “настільки ефективно аргументував факти фальсифікації щодо того, що вибори 2020 року було вкрадено в результаті масових фальсифікацій”.
“У нас подвійні стандарти”, – додав Джуліані.
Він вважає, що якби був адвокатом представниці Демократичної партії Хілларі Клінтон, його б не відсторонили.
Однак у суді Нью-Йорка відповіли, що зупинення дії ліцензії Джуліані – результат його віри в теорію змови та теорію щодо фальсифікації результатів виборів.
- З’явилися подробиці доленосної розмови адвоката колишнього президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком у 2019 році.
- Джуліані подзвонив голові Офісу президента для того, щоб обговорити можливе втручання України у вибори президента США у 2016 році, а також обговорити можливість продовження розслідування конкретного провадження. Під час розмови представник Трампа просив Зеленського про “послугу” щодо відновлення розслідування справи проти Хантера Байдена, сина Джо Байдена.
- Також опублікована повна стенограма розмови Джуліані та Єрмака. Вона відбулася 22 липня 2019 року, тривала 39 хвилин.