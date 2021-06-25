Адвокат експрезидента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані, певен, що його відсторонили від адвокатської практики, бо він довів факти фальшування на президентських виборах у листопаді 2020 року.

Про це повідомляє видання Business Insider.

Джуліані заявив напередодні, що його змушують замовкнути, оскільки він максимально ефективно аргументував претензії Трампа щодо фальсифікації виборів. При цьому, він не згадав про те, що ці позови було відхилено під час судового розгляду.

За його словами, призупинення його адвокатської ліцензії – частина змови, аби змусити його мовчати.

“Я зовсім не радий цьому. Все, що я можу сказати, це те, що Америка вже не Америка… Ми більше не живемо у вільній країні. Ми живемо в країні, яку контролює Демократична партія”, – сказав Джуліані.

Також він додав, що зупинення його ліцензії – результат того, що він “настільки ефективно аргументував факти фальсифікації щодо того, що вибори 2020 року було вкрадено в результаті масових фальсифікацій”.

“У нас подвійні стандарти”, – додав Джуліані.

Він вважає, що якби був адвокатом представниці Демократичної партії Хілларі Клінтон, його б не відсторонили.

Однак у суді Нью-Йорка відповіли, що зупинення дії ліцензії Джуліані – результат його віри в теорію змови та теорію щодо фальсифікації результатів виборів.