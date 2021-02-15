Відео виступу нардепки опублікував в Facebook голова департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА Олег Попенко.

“Потік несвідомого від Мар’яни Безуглої на форумі “Україна 30″ про енергетику. Мені в принципі це важко коментувати, тому що це не має ніякого сенсу”, – написав Попенко.

Він також опублікував відео з виступу.

“… І зараз ми маємо те, що ми маємо і маємо це виправляти… е… що… е…щодо… е… В рамках нашого комітету і е… енергетичної безпеки, знову ж уже було сказано е… щодо того… крім… е… крім… е… саме…. е… електрики і пита… того наскільки важко знайти баланс е між імпортом і е… цінами для населення. Але тим не менше треба прямувати до… е… власних потужностей. Це і питання і приєднання до… е… знову ж таки європейського простору. І це опрацьовується… е… Сама ціль в тому, щоб в рамках енергетики як такої, тобто енергетичних питань… е… Це і логістичний компонент і різні категорії теж доповнити, тому що з питань з позиції національної безпеки тут більше загальні такі речі, що я можу казати… е… це надзвичайно важливо, щоб ми його досягли протягом найближчих років і вивели це в політич… і не тільки це в економічну площину, а і зберегли той політичний наратив. Вірніше той політичний діапазон, що прийнятний для народу”, – заявила на форумі Безугла.

Користувачі соцмережі висміяли виступ нардепки.

“Вона умничка! Вона не розуміє того, що вона взагалі нічого не розуміє. Тому щаслива і радісна. Це щастя, коли не розумієш, наскільки ти дурний”, “Аж страшно”, “Феєрично. Словник Еллочки-людожерки становив 30 слів. І ними вона могла висловити практично будь-яку свою думку. Тут звичайно більше слів, але думки все одно не видно. Боже, мені її шкода “бідося”, вона не розуміє про що говорить. Бігають очі, які хочуть знайти підтримку. Жалюгідне видовище”, “Навіщо постить дебілів”, “Круто, повний треш…хто готує такі кадри? Мабуть Трускавець..”, “Послухав. Краще б не слухав. Соромно”, “Незбагненно! Студенти кидайте вузи і йдіть в депутати. Якщо нічого не знаєш, то легко можеш морозити що завгодно і думати, що інші думають що ти дискутуєш”, “Я двічі слухав, але нічого не зрозумів”, – пишуть у коментарях під відео виступу Безуглої.