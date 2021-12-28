Про це пише британське видання Metro.

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30-річний співак розповів, що купує землю, аби на ній садити дерева. Він переймається тим, що його діяльність гастролюючого музиканта негативно впдиває на стан довкілля.

“Я намагаюся купити якнайбільше землі і посадити якомога більше дерев”, – сказав Ед BBC Radio London.

Він додав, що хоче зроьити свій внесок в озеленення Великобританії.

“Я люблю свою країну, люблю дику природу та довкілля… Моя діяльність не сприяє збалансованому розвитку, але я намагаюся це змінити”, – розповів співак.

Повідомляється, що автор пісні “Погані звички” живе у маєтку площею 16 акрів у Саффолку. У нього є  паб, студія звукозапису, будинок на дереві та кінотеатр.

Ед також створив біля свого будинку “луг дикої природи”.

“У мене є величезний вулик. А ще – ставок, у якому живуть тритони, саламандри. Також там є трав’яна змія та їжаки”, – розповів співак.

Співак повідомив, скорочуватиме свої концентні тури, оскільки став батьком.

“Я б не хотів через 20 років дізнатися, що мої діти постраждали через те, що я не зміг приділити їм належної уваги, тому що був зайнятий концертною діяльністю”, – розповів Ед.