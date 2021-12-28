Англійський співак, автор пісень, музикант переймається тим, як його світові турне впливають на довкілля. Насадження дерев він вважає одним із найефективніших заходів компенсації негативного впливу концертної діяльності.

Про це пише британське видання Metro.

30-річний співак розповів, що купує землю, аби на ній садити дерева. Він переймається тим, що його діяльність гастролюючого музиканта негативно впдиває на стан довкілля.

“Я намагаюся купити якнайбільше землі і посадити якомога більше дерев”, – сказав Ед BBC Radio London.

Він додав, що хоче зроьити свій внесок в озеленення Великобританії.

“Я люблю свою країну, люблю дику природу та довкілля… Моя діяльність не сприяє збалансованому розвитку, але я намагаюся це змінити”, – розповів співак.

Повідомляється, що автор пісні “Погані звички” живе у маєтку площею 16 акрів у Саффолку. У нього є паб, студія звукозапису, будинок на дереві та кінотеатр.

Ед також створив біля свого будинку “луг дикої природи”.

“У мене є величезний вулик. А ще – ставок, у якому живуть тритони, саламандри. Також там є трав’яна змія та їжаки”, – розповів співак.

Співак повідомив, скорочуватиме свої концентні тури, оскільки став батьком.

“Я б не хотів через 20 років дізнатися, що мої діти постраждали через те, що я не зміг приділити їм належної уваги, тому що був зайнятий концертною діяльністю”, – розповів Ед.