Про це пише британське видання Metro.
30-річний співак розповів, що купує землю, аби на ній садити дерева. Він переймається тим, що його діяльність гастролюючого музиканта негативно впдиває на стан довкілля.
“Я намагаюся купити якнайбільше землі і посадити якомога більше дерев”, – сказав Ед BBC Radio London.
Він додав, що хоче зроьити свій внесок в озеленення Великобританії.
“Я люблю свою країну, люблю дику природу та довкілля… Моя діяльність не сприяє збалансованому розвитку, але я намагаюся це змінити”, – розповів співак.
Повідомляється, що автор пісні “Погані звички” живе у маєтку площею 16 акрів у Саффолку. У нього є паб, студія звукозапису, будинок на дереві та кінотеатр.
Ед також створив біля свого будинку “луг дикої природи”.
“У мене є величезний вулик. А ще – ставок, у якому живуть тритони, саламандри. Також там є трав’яна змія та їжаки”, – розповів співак.
Співак повідомив, скорочуватиме свої концентні тури, оскільки став батьком.
“Я б не хотів через 20 років дізнатися, що мої діти постраждали через те, що я не зміг приділити їм належної уваги, тому що був зайнятий концертною діяльністю”, – розповів Ед.