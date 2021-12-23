Співачка Тіна Кароль не виключає можливість поїхати з гастролями до Росії за прикладом багатьох українських артистів. Зірка шоу-бізнесу переконана: сьогодні політичний порядок денний диктує, що патріотизм і бізнес ніяк не пов'язані.

Про це Тіна Кароль сказала в інтерв’ю газеті “КП в Україні”.

Співачка запевнила, що за 7 років війни з країною-окупантом жодного разу не давала концертів у Росії. Через це багато втратила у фінансах. Тому, якщо українська влада не надасть альтернативи, артистка розмірковує над можливістю заробити в країні-агресорі.

“Звичайно, я боюся засудження. Але чи не заслужила я вже, щоб не летіли засудження на мій бік – теж питання. З іншого боку, нас штовхають до цього. Якщо політика нічого не пропонує натомість, значить, формула “бізнес – це лише бізнес” можлива?”, – сказала артистка.