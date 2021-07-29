Ефективність вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer та BioNTech за пів року знижується з 96% до 84%. Проте навіть тоді препарат на 97% захищає від ускладнень COVID-19.

Про це свідчить препринт дослідження.

В ході дослідження з’ясувалося, що найбільш ефективною вакцина Pfizer є протягом перших двох місяців після введення другої дози – понад 96%.

Поступово ефективність вакцини знижується. Зафіксовано, що кожні два місяці рівень ефективності знижується приблизно на 6%. Через шість місяців препарат все ще ефективний на 83,7%.

Якщо темпи зниження рівня ефективності будуть зберігатися такими й надалі, то вона може впасти нижче 50% упродовж 18 місяців. Отже, людям може знадобитися ревакцинація.

Зазначається, що вчені продовжать спостерігати за учасниками дослідження протягом двох років. Вони хочуть з’ясувати, коли препарат перестане діяти.

Учасниками цього дослідження стали понад 44 тисячі учасників з Південної та Північної Америк, а також Європи. Організаторами цього дослідження є самі компанії-виробники препарату. Наголошується, що це випробування не досліджує ефективність вакцини щодо штаму Delta, який активно поширюється світі.