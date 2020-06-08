Про це повідомили в прес-центрі Держприкордонслужби України.

У неділю, 7 червня, прикордонники Львівського загону отримали від колег з Польщі інформацію про можливу спробу незаконного перетину кордону невідомою особою. Незабаром порушник був виявлений на ділянці “Нісмичі” в Сокальському районі. Чоловік пересувався на велосипеді.

Як порушник повідомив співробітникам Держприкордонслужби, він поживає в Чехії. Звідти на велосипеді від вирушив до Польщі, після чого незаконно перетнув польсько-український кордон з метою продовжити свій шлях до Казахстану. Мету подорожі чоловік назвати не зміг.

В ДПСУ зазначили, що у мандрівника з собою не було ні їжі, ні коштів на існування.

“Він розповів, що з Чехії через Польщу до кордону з Україною їхав на велосипеді. Скільки це зайняло часу не пам’ятає. Яким чином іноземець мав подолати 4 тисячі кілометрів на велосипеді та чим харчуватися невідомо, адже з собою, окрім змінного одягу, він нічого не мав. Грошей у велосипедиста теж не було. У його наплічнику охоронці кордону знайшли також карту автомобільних доріг Польщі, яка частково охоплювала й територію України”, — розповіли в прес-центрі.

За незаконний перетин кордону прикордонники притягнули іноземця до адміністративної відповідальності. Коли всі обставини інциденту будуть встановлені, його передадуть польським правоохоронцям.