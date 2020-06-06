Прикордонники України та Угорщини врятували життя українця, який після стрибка в річку Тису знепритомнів і був віднесений водою.

Про це поінформували в пресцентрі Держприкордонслужби України.

Так, у п’ятницю ввечері прикордонний наряд Мукачівського загону під час несення служби помітив, як річкою Тисою на території Угорщини течією зносить людину без ознак життя.

Прикордонники повідомили про це угорським колегам.

“Незабаром прикордонники Угорщини сповістили, що виявили невідомого непритомного чоловіка та викликали швидку медичну допомогу. Українським правоохоронцям вдалося попередньо встановити, що 28-річний українець, місцевий житель прикордоння, стрибнув з мосту, розташованого на території України. Далі, ймовірно, отримавши травму, чоловік не зміг впоратися зі стрімкою течією річки та його почало зносити на територію сусідньої країни”, – зазначається в повідомленні.

Чоловіка в результаті вдалося врятувати. Угорські прикордонники своєчасно відреагували, дістали його з води, надали допомогу і повернули в Україну.

“Що наштовхнуло чоловіка на такий вчинок, він поки не пояснив”, – сказано в повідомленні.