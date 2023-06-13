Щорічний економічний форум президента РФ Володимира Путіна в Санкт-Петербурзі був магнітом для світових політиків та інвесторів до його вторгнення в Україну. Тепер це стало показником поглиблення ізоляції Росії.

Джерело: Bloomberg

До цьогорічного проведння форуму, – який розпочнеться 14 червня – організаторам було важко залучити провідних політичних діячів, оскільки навіть деякі лідери колишніх радянських країн вирішили триматися осторонь.

Оскільки європейські та американські бізнес-лідери практично відсутні, 26-й Санкт-Петербурзький міжнародний економічний форум збирає в основному посадовців нижчого рівня з країн, які зберігали в основному нейтралітет щодо війни РФ проти України, зокрема з Близького Сходу, Латинської Америки та Азії.

Чотириденний захід пропонує короткий огляд того, як Росії доводиться перебудовувати свої економічні відносини під тиском безпрецедентних санкцій, запроваджених США та їхніми союзниками.

Путін виступить на пленарному засіданні форуму, як зазвичай, повідомив журналістам його речник Дмитро Пєсков.

Там, де колись високопоставленими гостями були президент Франції Емманюель Макрон і ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель, найбільш високопоставленим європейським відвідувачем цього року є міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Він має виступити на панелі з глобальної енергетики з міністром нафти Венесуели Педро Теллечеа.

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва відхилив запрошення взяти участь у форумі. Президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва також не буде там, за словами офіційних осіб у центральноазіатській країні.

Токаєв викликав ажіотаж на минулорічному заході, коли публічно висловив свою незгоду з вторгненням Росії, сидячи поруч з Путіним на пленарній сцені.

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік, який зустрічався з Путіним у Кремлі минулого місяця, не планує бути присутнім, за даними його офісу.

Прем’єр-міністр Куби Мануель Марреро Крус візьме участь у нараді щодо російсько-латиноамериканських зв’язків.

Посол Китаю в Москві Чжан Ханьхуей і лідер Спілки китайських підприємців в Росії – зіркові гості панелі з двосторонніх торговельних відносин.

Панель з російсько-індійських відносин включає лише двох представників індійського бізнесу з 12 зазначених спікерів.

Згідно з програмою, найбільша міжнародна присутність буде з Близького Сходу. Міністр економіки Об’єднаних Арабських Еміратів Абдулла Бін Тук Аль Маррі очолює групу офіційних осіб ОАЕ, які беруть участь у нараді щодо торгових відносин з Росією.

Російські олігархи цього року, ймовірно, будуть присутніми на форумі. Багато хто боявся бути поміченим на минулорічному ПМЕФ, оскільки США та Європейський Союз відповіли на вторгнення Путіна в Україну в лютому 2022 року, але зараз більшість перебуває під міжнародними санкціями.

У форму візьмуть участь мільярдер Олег Дерипаска, генеральний директор ПАТ “Северсталь” Олексій Мордашов, голова правління “Новатек” Леонід Міхельсон, Володимир Євтушенков і найбагатша людина Росії Володимир Потанін.

Мільярдер Вадим Мошкович, акціонер RosAgro Plc і засновник московської школи Letovo, яка минулого року зафіксувала найкращі світові результати в кваліфікації International Baccalaureate, має приєднатися до сесії з освіти через відеозв’язок.

Пишні вечірки за участю світових артистів, таких як Стінг і Роббі Вільямс, були особливістю ПМЕФ в минулі роки, коли магнати та державні компанії змагалися за проведення найяскравіших заходів. Оскільки війна РФ проти України триває вже 16-й місяць, цього разу заплановано небагато вечірок.

Переважну більшість доповідачів на форумі складають російські офіційні особи та експерти, хоча, згідно з програмою, беруть участь представники країн, зокрема Шрі-Ланки, Лаосу, В’єтнаму, Туреччини та Таїланду.

Лідери Асоціації європейського бізнесу та Американської торговельної палати в Росії також мають бути присутніми, попри напруженість між Кремлем та їхніми урядами. Ця напруга проявилася в рішенні організаторів форуму заборонити всіх журналістів ЗМІ з “недружніх” країн.

Також на сайті ПМЕФ організатори нагадали іноземним відвідувачам брати з собою в Санкт-Петербург долари або євро, оскільки санкції призводять до того, що вони не зможуть користуватися своїми банківськими картками в Росії.