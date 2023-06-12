Джерело: адміністрація будівлі/Instagram
Відео з гімном РФ розмістили на сторінці у соцмережі. В описі до допису також привітали з “днем РФ”.
У пресслужбі зазначили, що ввечері 12 червня Бурдж Халіфа відзначає “визначні досягнення Росії”. Щобільше, там також побажали росіянам “майбутнього, прокладеного єдністю та процвітанням”.
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Зауважимо, за даними Arabian Business, за розміщення реклами чи повідомлення на зовнішній стороні Бурдж-Халіфа стягується різна плата. Зокрема 15-хвилинна лазерна реклама на будівлі коштує близько 272 000 доларів.
Довідка. Бурдж Халіфа, стара назва “Бурдж Дубай” — найвищий хмарочос у світі, розміщений у місті Дубай, Об’єднані Арабські Емірати. На сьогодні він є найвищою спорудою планети. Хмарочос сягає висоти 828 метрів і налічує 163 поверхи. Вартість спорудження — 1,5 млрд доларів.
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