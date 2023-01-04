Пандемія COVID-19 та суворі карантинні обмеження негативно вплинули на розвиток економіки Гонконгу. Потенційно це місто і водночас спеціальний адміністративний район Китаю втратило 27 мільярдів доларів за останні три роки.

Про це повідомило Bloomberg.

Згідно з даними Natixis SA, економіка Гонконгу могла б зростати у середньому на 2,8% протягом останніх трьох років за умови відсутності коронавірусу. Тоді б зростання становило близько 7% валового внутрішнього продукту міста у 2018 році.

Гонконг став одним із найбільш ізольованих міст у світі через закриття кордонів на майже три роки. Очікується, що фінансовий центр незабаром відкриє свій кордон з материковим Китаєм після скасування обмежень стосовно поширення вірусу. Заборони охоплювали польоти та обов’язковий карантин у готелях протягом 2022 року. Економіка, ймовірно, відновиться цього року.

Старший економіст Natixis Гіра Нга сказав, що повторне відкриття Китаю “стане каталізатором для зростання Гонконгу з відновленням транскордонної діяльності”. Цього року економіка може зрости на 4%. Проте вимоги до тестування, які вводять для мандрівників з Китаю, можуть затримати нормалізацію.

Гонконг прагне довести. що все ще може бути “світовим містом Азії”. Зростання процентних ставок і зниження глобального попиту також негативно впливають на економіку.

“Нормалізація економічної діяльності допоможе Гонконгу зберегти статус фінансового центру, але певний циклічний тиск уже став структурними шрамами”, – додав Гіра Нга.

За часи пандемії багато місцевих жителів виїхали з міста. Через міграцію з’явилися широкі побоювання щодо його здатності конкурувати з такими місцями, як Сінгапур. Станом на червень 2022 року населення міста скоротилося приблизно на 216 тисяч людей, або ж 2,8%, до 7,3 мільйона.

Минулого року економіка Сінгапуру зросла на 3,7%. Місто оголосило про плани щодо залучення висококваліфікованих працівників. Водночас аналогічну політику вирішили ввести у Гонконгу, а саме план послаблення візових правил, щоб зупинити витік мізків.