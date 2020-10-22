Президент Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні Україна не може повноцінно функціонувати без підтримки західних партнерів.

Про це він повідомив в інтерв’ю “Осінь-2020: перемоги та виклики” чотирьом українським телеканалам.

“Сьогодні економіка вибудувана так в Україні. Вона так вибудовувалася, що ми без західних грошей не можемо прожити. Люди повинні про це знати. Тому було не можливо відмовитися від Міжнародного валютного фонду. Я їм вдячний”, — сказав Зеленський.

Також він розповів, чому відбулася затримка з виплатою траншу від Міжнародного валютного фонду.

“У нас був перший транш. Ми очікували довго другого траншу. Є вимоги МВФ, я вважаю, що ми все виконали, але є люди, які працюють проти держави Україна, і це правда. І вони, повірте, лобіюють свої інтереси, свої зацікавленості, щоб стабільності в Україні не було. Вони сьогодні присутні в політиці. І я не хочу називати їх перед виборами. Чесно кажучи, і після виборів. Знаю, які вони кошти вкрали в держави і зараз їх витрачають на лобізм на Заході”, — сказав президент.