Про це пише Reuters.
“У понеділок суд засудив колишнього віце-президента Мальдів Ахмеда Адіба до 20 років тюремного ув’язнення і оштрафував його на 129 892 доларів після того, як він визнав себе винним за звинуваченням у корупції”, – йдеться в повідомленні.
Кримінальний суд Мальдів звинуватив Адіба в розтраті, відмиванні грошей і зловживанні державною владою, а також в інших злочинах.
Зокрема, він займався тіньовою здачею в оренду тропічних островів для розвитку готельного бізнесу.
Згідно з даними комісії з повернення активів Мальдів, острова здані в оренду за цінами нижче ринкових. В результаті уряд втратив майже 259 мільйонів доларів.
У своїй заяві в суді Адіб, який визнав себе винним у вересні в рамках угоди про визнання провини, сказав, що готовий співпрацювати, щоб повернути зниклі гроші.
- 2 жовтня Київський апеляційний суд залишив чинним вирок колишньому українському президенту-втікачеві Віктору Януковичу у справі про державну зраду.