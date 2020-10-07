На Мальдівах екс-віце-президента країни Ахмеда Адіба засудили до 20 років в'язниці за корупцію.

Про це пише Reuters.

“У понеділок суд засудив колишнього віце-президента Мальдів Ахмеда Адіба до 20 років тюремного ув’язнення і оштрафував його на 129 892 доларів після того, як він визнав себе винним за звинуваченням у корупції”, – йдеться в повідомленні.

Кримінальний суд Мальдів звинуватив Адіба в розтраті, відмиванні грошей і зловживанні державною владою, а також в інших злочинах.

Зокрема, він займався тіньовою здачею в оренду тропічних островів для розвитку готельного бізнесу.

Згідно з даними комісії з повернення активів Мальдів, острова здані в оренду за цінами нижче ринкових. В результаті уряд втратив майже 259 мільйонів доларів.

У своїй заяві в суді Адіб, який визнав себе винним у вересні в рамках угоди про визнання провини, сказав, що готовий співпрацювати, щоб повернути зниклі гроші.