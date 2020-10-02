Про це поінформували в пресслужбі суду.

Так, у п’ятницю, 2 жовтня, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула матеріали кримінального провадження за апеляціями сторони захисту, що діє в інтересах Януковича.

Апеляції були подані на вирок Оболонського районного суду Києва від 24 січня 2019 року, яким Януковича визнали винним в скоєнні злочинів (у справі про держзраду) і засудили до 13 років позбавлення волі.

“За результатом апеляційного розгляду апеляційні скарги, подані стороною захисту, залишено без задоволення. Вирок Оболонського районного суду міста Києва від 24 січня 2019 року стосовно Януковича В.Ф. залишено без змін”, – відзначили в прес-службі.

Копію рішення суду опублікував на своїй сторінці в Facebook колишній генпрокурор України Юрій Луценко. Згідно з цим документом, сьогоднішнє рішення ще може бути оскаржене у Верховному суді протягом трьох місяців.

“Щойно Київський апеляційний суд залишив в силі вирок експрезиденту Віктору Януковичу за держзраду. Тепер остаточно: Янукович – поза законом. Він – злочинець, який відкрив двері війні в Україну. На зека чекає 13 років в’язниці. Пишаюся, що моя команда в ГПУ вперше в історії України довела: навіть президентська посада не може зупинити відповідальності. Це – прецедент і пересторога для всіх наступних керівників держави”, – написав Луценко, подякувавши прокурорам, які представляли сторону обвинувачення в цій справі.

Нагадаємо, в січні 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно оголосив вирок експрезиденту України Віктору Януковичу за звинуваченням у державній зраді і посяганні на територіальну цілісність України. Його засудили до 13 років в’язниці.

Згідно з вироком, суд визнав доведеною провину Януковича за ч. 1 ст. 111 (держзрада), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу. За першим пунктом звинувачення в державній зраді у формі “надання іноземній державі, а саме Росії, допомоги в підривній діяльності проти України” Янукович був засуджений до 13 років позбавлення волі, за другим – до 12 років. За сукупністю загальний термін покарання склав 13 років.

При цьому обвинувачення за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило тяжкі наслідки) суд визнав недоведеним.

Згодом адвокати Януковича з об’єднання “AVER LEX” подали апеляцію на обвинувальний вирок Оболонського районного суду. В цілому було подано не менше 5 апеляцій.