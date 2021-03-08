Про це пише видання The Wall Street Journal.
Маккензі Скотт, одна з найбагатших жінок світу, розлучилася з Безос у 2019 році. А недавно вийшла заміж за Дена Джуетт, вчителі природничих наук в приватній школі Сіетла.
Відзначається, що останнім часом Скотт присвятила багато часу благодійної діяльності: вона давала кошти благодійним організаціям, очолюваним жінками, продовольчим банкам і коледжам для чорношкірих і т.д.
Згідно з повідомленням, яке вона написала на Medium в грудні, з моменту розлучення Скотт віддала понад 4 мільярди доларів свого статку.
Фотографія Маккензі Скотт і її чоловіка Дена Джуетта з повідомлення на веб-сайті Giving Pledge, де він приєднався до її благодійності.
- 6 липня 2019 року голова Amazon Джефф Безос та його дружина Маккензі офіційно розлучилися.
- У липні 2020 року Маккензі пожертвувала майже 1,7 мільярда доларів на благодійність.