Колишній глава ізраїльської космічної програми Хаїм Ешед заявив, що інопланетяни вже вступили в контакт з американцями і побудували підземну базу на Марсі.

Ешед, який очолював космічну програму Ізраїлю близько 30 років тому, заявив про це в інтерв’ю виданню Yediot Aharonot.

Інтерв’ю єврейською мовою прозвучало у п’ятницю і набуло популярності після публікації частин англійською мовою газетою The Jerusalem Post.

Ешед, який очолював ізраїльську програму космічної безпеки протягом майже 30 років, і є триразовий лауреатом премії Israel Security Award, в інтерв’ю газеті пояснив, що і Ізраїль, і США мають справу з інопланетянами вже багато років, повідомивши про існування “Галактичної Федерації”, пише The Jerusalem Post.

87-річний колишній керівник космічної безпеки описав також, якого саме роду угоди були нібито укладені між США і інопланетянами, бо ті хочуть вивчати і зрозуміти “тканину Всесвіту”. Ця співпраця включає секретну підземну базу на Марсі, де знаходяться американські і інопланетні представники”.

За його словами, прибульці чекають, коли людство розвинеться і досягне стадії, при якій усвідомлює, що таке космічний простір. Відставний генерал заявив, що існує угода між американським урядом і інопланетянами на проведення експериментів на Землі, пише NBC News.

Інопланетяни, за його твердженням, досліджують Всесвіт і хочуть, щоб земляни стали їм помічниками в цій справі.

Професор і відставний генерал запевняє, що Дональд Трамп в курсі того, що відбувається і одного разу навіть “мало не розкрив” всю інформацію, але його попросили не робити цього, щоб запобігти масову істерію, адже “людство ще не готове до цього”.

“Якби я заявив усе це років п’ять тому, мене б уже поклали в лікарню. Сьогодні це вже навіть сприймають по-іншому, мені нема чого втрачати. Я отримав наукові ступені та нагороди; мене поважають в університетах за кордоном, де тенденція також змінюється”, — каже Ешед.

Білий дім та ізраїльські чиновники не відразу відповіли на запит NBC News про коментарі. Сью Гоф, прес-секретар Пентагону, відмовилася від коментарів.

Представник NASA заявив, що однією з ключових цілей агентства був пошук життя у Всесвіті, але вони ще не знайшли ознак позаземного життя.

Відставному генералові зараз 87 років. У 1965 році він служив в технологічному підрозділі розвідувального відділу ЦАХАЛу (Армії оборони Ізраїлю) на науково-дослідних і дослідно-конструкторських посадах. З 1981 по 2010 роки керував програмою космічної безпеки Ізраїлю. Пішов у відставку з міністерства оборони Ізраїлю в 2011 році.

Як повідомлялося раніше, в серпні 2018 року віце-президент США Майк Пенс оголосив, що Сполучені Штати Америки, зіткнувшись зі зростаючою конкуренцією і погрозами з боку Росії і Китаю, мають намір створити військово-космічні сили до 2020 року. У 2019 Міністерство оборони США офіційно заснувало Космічне командування (SPACECOM) в складі американських збройних сил США.