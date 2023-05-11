Колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера разом з дружиною побачили на вечірці у російському посольстві 9 травня. Захід було присвячено Дню перемоги.

Про це повідомило Bild.

Ексканцлер і дружина були на прийомі у посольстві РФ у Берліні, присвяченому Дню перемоги. На заході також були присутні колишній генеральний секретар Соціалістичної єдиної партії Німеччини (за часів НДР) Егон Кренц, лідери правої партії “Альтернатива для Німеччини” та лівої партії “Лінке”.

Вищезгадані політики виступають за зняття європейських санкцій проти Росії.

Інші представники політичного та дипломатичного кола проігнорували вечірку як знак протесту проти російського агресивного вторгнення в Україну.

У Німеччині поведінку Шредера розкритикували. У країні заявили, що поки колишній канцлер розважався з російськими дипломатами — в Україні вбивали людей.

Довідка. Герхард Шредер — канцлер Німеччини з 1998 по 2005 роки. Під час перебування на посаді він підтримував дружні стосунки з Росією та виступав за будівництво газопроводу “Північний потік”.