У Варшаві другий рік поспіль послу РФ Сергію Андрєєву не дали покласти квіти на цвинтарі радянських солдатів. Йому знову завадили активісти.

Про це повідомив польський журналіст Piotr Halicki у Twitter.

За словами журналіста, у столиці Польщі навпроти згаданого цвинтаря встановили символічні могили вбитих росіянами українців. Ще активісти увімкнули звуки повітряної тривоги.

Ambasador Rosji wchodzi na Cmentarz Żołnierzy Radzieckich w Warszawie pic.twitter.com/W25u0Vne3V — Piotr Halicki (@Piotr_Halicki) May 9, 2023

“Євромайдан-Варшава” та активістка Наталка Панченко повідомили, що величезна інсталяція демонструє понівечені війною українські міста і символічні могили загиблих українців. Метою було те, аби посол став йти “по-людськи через головний вхід, проходячи обстріляні росіянами Маріуполь, Бучу, Ірпінь та свідомо йти по гробах і крові українців, або лізти, як дичина, по кущах боковими входами”.

Ambasador Rosji jednak nie wszedł na cmentarz. Uczestnicy protestu go zablokowali. Delegacja Rosjan odjeżdża pic.twitter.com/YkQZcyRZ6m — Piotr Halicki (@Piotr_Halicki) May 9, 2023

У результаті посол не став підходити до самого пам’ятника та залишив принесені квіти перед створеною активістами інсталяцією.

У коментарі ЗМІ Сергій Андрєєв висловив жаль, що йому другий рік поспіль не вдається вшанувати пам’ять радянських військових, але одразу ж додав, що це його “не засмучує”.