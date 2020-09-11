Вищий антикорупційний суд (ВАКС) частково задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро та застосував до колишнього керівника "Міжнародного аеропорту "Бориспіль" запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 5 млн 255 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба ВАКС.

“Підозрюваний зобов’язаний не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем і представити документ, це підтверджує, слідчому, прокурору, суду”, – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що підозрюваний з моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов’язаний виконувати покладені на нього обов’язки: прибувати на першу вимогу до детективам НАБУ, прокурорам САП; не виходити з Києва та Київської області без дозволу детективів, прокурорів або суду; повідомляти детективам, прокурору про зміну місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними і свідками.

“Підозрюваний зобов’язаний здати на зберігання в Державну міграційну службу України всі свої паспорти для виїзду за кордон і всі інші документи, що дають право на виїзд з України. Термін дії обов’язків – до 11 листопада 2020 року”, – йдеться в повідомленні.

У ВАКС повідомили, що зазначена особа підозрюють у зловживанні службовим становищем, що заподіяло шкоду підприємству на суму понад 16500000 грн.