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Справа ОАСК: голову Державної судадміністрації відпустили під особисте зобов’язання

Вищий антикорупційний суд обрав голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Понеділок, 3 серпня 2020, 20:41

Про це повідомили в пресслужбі суду.

Як повідомлялося раніше, голова ОАСК Павло Вовк, його заступник, п’ятеро суддів ОАСК, голова Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк та ще 4 осіб (загалом 12) підозрюються в створенні злочинної організації, яка діяла в інтересах політиків і бізнес-кіл та мала на меті захоплення державної влади.

Голові ДСА було вручено підозру у вчиненні таких кримінальних правопорушень:

  • ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво нею або участь у її злочинах);
  • ч. 1 ст. 369-2 (зловживання впливом);
  • ст. 351-2 (перешкоджання діяльності Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України).

У понеділок, 3 серпня, у Вищому антикорупційному суді відбулося судове засідання щодо обрання голові ДСА запобіжного заходу. Суддя постановив частково задовольнити клопотання прокурора та обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком до 16 вересня 2020 року.

“На підозрюваного покладено обов’язки: прибувати до слідчих детективів НАБУ, прокурорів та суду за першою вимогою; повідомляти слідчих, прокурорів та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у даному кримінальному провадженні, а також потерпілими”, — зазначили у ВАКС.

Теги: ВАКС, запобіжний захід, суд

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