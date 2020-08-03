Справа ОАСК: голову Державної судадміністрації відпустили під особисте зобов’язання

Про це повідомили в пресслужбі суду.

Як повідомлялося раніше, голова ОАСК Павло Вовк, його заступник, п’ятеро суддів ОАСК, голова Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк та ще 4 осіб (загалом 12) підозрюються в створенні злочинної організації, яка діяла в інтересах політиків і бізнес-кіл та мала на меті захоплення державної влади.

Голові ДСА було вручено підозру у вчиненні таких кримінальних правопорушень:

ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво нею або участь у її злочинах);

ч. 1 ст. 369-2 (зловживання впливом);

ст. 351-2 (перешкоджання діяльності Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України).

У понеділок, 3 серпня, у Вищому антикорупційному суді відбулося судове засідання щодо обрання голові ДСА запобіжного заходу. Суддя постановив частково задовольнити клопотання прокурора та обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком до 16 вересня 2020 року.