Справа ОАСК: голову Державної судадміністрації відпустили під особисте зобов’язання

Про це повідомили в пресслужбі суду.
Як повідомлялося раніше, голова ОАСК Павло Вовк, його заступник, п’ятеро суддів ОАСК, голова Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк та ще 4 осіб (загалом 12) підозрюються в створенні злочинної організації, яка діяла в інтересах політиків і бізнес-кіл та мала на меті захоплення державної влади.
Голові ДСА було вручено підозру у вчиненні таких кримінальних правопорушень:
- ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво нею або участь у її злочинах);
- ч. 1 ст. 369-2 (зловживання впливом);
- ст. 351-2 (перешкоджання діяльності Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України).
У понеділок, 3 серпня, у Вищому антикорупційному суді відбулося судове засідання щодо обрання голові ДСА запобіжного заходу. Суддя постановив частково задовольнити клопотання прокурора та обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком до 16 вересня 2020 року.
“На підозрюваного покладено обов’язки: прибувати до слідчих детективів НАБУ, прокурорів та суду за першою вимогою; повідомляти слідчих, прокурорів та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у даному кримінальному провадженні, а також потерпілими”, — зазначили у ВАКС.
- Нагадаємо, 17 липня, детективи НАБУ провели обшуки в будівлі ОАСК. У суді заявили, що обшуки пов’язані з розслідуванням “справ Майдану”.
- Згодом стало відомо, що НАБУ повідомило про підозру голові суду (ним в січні 2020 року було повторно обрано скандального суддю Павла Вовка), а також ще шести особам.
- Загалом у рамках кримінального провадження, за яким було проведено обшуки в Окружному адміністративному суді міста Києва, НАБУ оголосило 12 підозр. При цьому НАБУ не може вручити повістки 8 суддям ОАСК, які пішли у відпустку.
- Національне антикорупційне бюро розсекретило матеріали слідчих дій і деталі злочинів, в яких підозрюється голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк та ще 11 осіб. #Букви розповідали про це у деталях.