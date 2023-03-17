Колишній міністр інфраструктури Андрій Пивоварський заявив, що застава у розмірі майже 10 мільйонів гривень за нього була внесена.

Про це він написав у своєму Facebook.

“Застава внесена. Суд підтвердив отримання. Дякую всім, хто вніс за мене заставу, і тим, хто набрав/написав, що готовий допомогти в цьому питанні”, — йдеться в повідомленні Пивоварського.

У дописі він зазначив, слова підтримки, підкріплені вчинками, “дають сили відстоювати свою власну правоту надалі”.

Нагадаємо, що 22 лютого Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру Пивоварському та його колишньому першому заступнику у зловживанні владою та службовим становищем, що завдало державі понад 30 мільйонів доларів збитків. Тоді ексміністр підтвердив отримання підозри своїм дописом у Facebook.

За словами Андрія Пивоварського, йому приписують лобіювання інтересів одного з власників приватних причалів. Він стверджує, що його складова в скоєнні злочину полягає у виступі на засіданні Кабміну та підписанні документа, який погодили члени уряду.

ДОВІДКА. Андрій Пивоварський обіймав посаду міністра інфраструктури з грудня 2014 року до 14 квітня 2016 року. Тоді Верховна Рада відправила у відставку Кабінет Міністрів на чолі з Яценюком.