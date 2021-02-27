Консультативний комітет FDA з вакцин та відповідних біологічних продуктів рекомендував екстрене застосування однодозової вакцини компанії Johnson&Johnson проти COVID-19.

Про це повідомляє CNN.

Препарат пройшов розширені клінічні випробування, в яких взяли участь понад 44 тисяч осіб в США, Південній Африці та Латинській Америці.

Зазначається, що загальна ефективність вакцини в запобіганні помірних випадків COVID-19 склала 66 %. У США ця ефективність склала 72 %, а ефективність у запобіганні важких випадків COVID-19 склала 85 %.

У разі, якщо FDA схвалить вакцину, вона стане вже третім доступним в США препаратом після вакцин від компаній Moderna, а також Pfizer/BioNTech.

Крім того, вакцина від Johnson&Johnson стане першою, яка потребуватиме лише однієї дози, і яка буде зберігатися в звичайних холодильниках, що полегшить її транспортування.