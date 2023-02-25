24 лютого 2023 року - роковини повномаштабного вторгнення Росії в Україні. Водночас у Кремлі цю подію не прокоментували жодним чином.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

На думку експертів, російська влада вирішила проігнорувати перші роковини повномасштабної війни проти України, ймовірно через те, що військам РФ не вдалось досягти жодних з заявлених цілей та захопити нові території з липня 2022 року.

“Президент Росії Володимир Путін і його адміністрація не робили жодних заяв щодо річниці, хоча Путін робив численні публічні виступи протягом останніх трьох днів”, – зазначили експерти.

Своєю чергою заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв зробив провокаційні заяви про те, що Росія виграє війну, і повторив, що для Росії життєво важливо досягти своїх цілей – “відсунути кордони, які загрожують , наскільки це можливо, навіть якщо вони будуть до кордону Польщі”.

В ISW нагадали, що раніше оцінювали, що Кремль використовував Медведєва для підтримки інформаційних кампаній, націлених на військову підтримку України Заходом, і для відволікання уваги від військових невдач Росії.