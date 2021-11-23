Експрацівники каналу "Дом" звинуватили Офіс президента у цензурі. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк своєю чергою заявив, що це не так.

Подробиці розповіли колишні працівники каналу в інтерв’ю виданню “Українська правда”.

Згідно з інформацією, наданою виданням, неофіційним керівником каналу був росіянин Олексій Кирющенко – режисер серіалу “Слуга народу” та російського серіалу “Моя прекрасна няня”.

“Оскільки Кирющенко – громадянин Росії, то він не міг [офіційно] керувати каналом. По суті він опікувався неновинним контентом. У нього були такі погляди… не проросійські, але совкові”, – пригадує один з колишніх працівників “Дому”, прізвище якого видання не публікує.

Офіційно незмінною керівницею каналу, як і ДП “Державна платформа іномовлення” є Юлія Островська. Раніше вона працювала директоркою з виробництва у студії “Квартал-95”. Перший рік на позиції креативного редактора з нею працював Максим Кречетов. Саме він перед запуском “Дому” пішов з директорату інформполітики в ОП, але лишився в Раді з питань свободи слова при президенті.

На останній сходинці, між керівництвом і журналістами, випусковими редакторами, знаходилась Ксенія Герасименко – вона й відповідала за новини. І саме вона, згідно зі словами колишніх працівників каналу, передавала вказівки від Офісу президента. Герасименко також сварила працівників за те, що вони “перемогу подали не як перемогу”, а потім зачищала ці повідомлення в месенджерах.

Вказівки також надходили від Кречетова. Він підтверджує, що за час роботи на каналі був частим гостем Банкової, але, запевняє – їздив лише за тим, щоб “дізнатися державну позицію з тих чи інших питань”. Сам Кречетов усе заперечує – стверджує, що ніколи не був джерелом цензури.

Серед елементів цензури, зокрема, був “словник” термінів, які можна та не можна було вживати. Наприклад, фронт треба було називати лише “линия соприкосновения”, а бойовиків – “незаконные вооруженные формирования”; була заборона на використання слів: “війна”, “конфлікт”, “ворог”.

Працівники також повинні були постійно згадувати у позитивному контексті в новинах президента України Володимира Зеленського, ОП, президентські програми “Велике будівництво”, кредити “5-7-9%” тощо.

“Кожен раз це був твір на тему “як гарно похвалити президентські програми”, і кожен раз було складно вгадати, як саме це треба зробити”, – розповіла колишня працівниця каналу.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі виданню “Детектор Медіа” усе заперечив. Він заявив, що жодного втручання Банкової в редакційну діяльність каналу “Дом” “не було і не могло бути”.

“Навіть суто теоретично – для чого конкретно втручатись у внутрішні редакційні процеси телеканалу “Дом”? Що конкретно може додати такий інформаційний мікроменеджмент, навіть якщо його уявити? Це ж на практичному рівні просто не спрацює. Але навіть і намагань таких не було”, – заявив Подоляк.

За словами Подоляка, єдиний формат співпраці представників влади з представниками телеканалу “Дом” – “це допомога із залученням спікерів в ефіри, присутністю на офіційних заходах, запрошеннями на брифінги”.