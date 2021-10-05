Про це вона розповіла у своїх мемуарах, інформує французький канал France 24.

Зазначимо, що Хелле Торнінг-Шмід була очільницею уряду Данії з 2011 по 2015 рік. Однак її політична кар’єра почалася раніше.

За словами жінки, у 2002 або 2003 році вона брала участь у Європейському з’їзді під головуванням д’Естена.

В рамках події відбулася вечеря у французькому посольстві у Копенгагені, під час якої трапився неприємний інцидент за участю експрезидента Франції.

“Я побачила, що Жискар д’Естен сидить поруч зі мною, і він схопив мене за стегно під столом. Це було абсолютне безумство. Я запитала себе, що відбувається? Помінялася місцями… В наші дні це було б розцінено як сексуальне домагання. Тоді все було не так. Був інший час, але я вважаю це недоречним, і ця ситуація мене дуже розлютила”, – заявила експрем’єрка Данії

Нещодавно модель та акторка Емілі Ратаковскі заявила, що відомий співак Робін Тік домагався її під час знімання кліпу на хіт Blurred Lines. Режисерка кліпу Даян Мартел підтвердила правдивість заяв зірки.