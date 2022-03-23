Один із найближчих союзників президента РФ Володимира Путіна, експрезидент Дмитро Медведєв попередив Сполучені Штати, що світ може скрутитися до ядерної антиутопії, якщо Вашингтон продовжить те, що Кремль розглядає як довгострокову змову зі знищення Росії.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Дмитро Медведєв, який був президентом з 2008 по 2012 рік, а зараз є заступником секретаря Ради Безпеки Росії, заявив, що Сполучені Штати змовилися знищити Росію в межах “примітивної гри” після падіння Радянського Союзу в 1991 році.

“Це означає, що Росію потрібно принизити, обмежити, розбити, розділити та знищити”, – сказав Медведєв у заяві з 550 слів.

Погляди Медведєва, який колись вважався одним із найменш агресивних членів кола Путіна, дають уявлення про мислення в Кремлі у період, коли Москва стикається з найбільшою конфронтацією із Заходом з часів кубинської ракетної кризи 1962 року.

Сполучені Штати неодноразово заявляли, що вони не хочуть розпаду Росії та що їх власним інтересам найліпше відповідає квітуча, стабільна і відкрита Росія.

Через вторгнення Росії в Україну загинули тисячі людей, в країні майже 10 мільйонів стали вимушеними переселенцями. Це спричинило побоювання щодо розширення конфронтації між Росією та Сполученими Штатами – двома найбільшими ядерними державами світу.

Путін каже, що ця війна, яку вони назвали “операцією”, була необхідна, оскільки Сполучені Штати використовували Україну для загрози Росії, а Москві довелося захищатися від “геноциду” російськомовних з боку України. Україна вважає заяви Путіна про геноцид нісенітницею.

Медведєв сказав, що Кремль ніколи не дозволить знищити Росію, але попередив Вашингтон, що якщо він досягне того, що він характеризував як свої руйнівні цілі, то світ може зіткнутися з антиутопією, яка закінчиться “великим ядерним вибухом”.

Він також намалював картину постпутінського світу, який буде після розпаду Росії, яка має більше ядерних боєголовок, ніж будь-яка інша країна.

Знищення найбільшої країни світу за площею, сказав Медведєв, може призвести до нестабільного керівництва в Москві “з максимальною кількістю ядерної зброї, спрямованої на цілі в Сполучених Штатах та Європі”.

За його словами, розпад Росії призведе до появи п’яти чи шести ядерних озброєних держав на території Євразії, якими керують “виродки, фанатики та радикали”.

“Це антиутопія чи якийсь божевільний футуристичний прогноз? Кримінальне читво? Ні”, – сказав Медведєв.