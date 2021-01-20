У середу, 20 січня, Кабінет Міністрів України погодив кандидатуру колишнього шоумена та чинного депутата від “Слуги народу” Олександра Скічка на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду, інформують #Букви.

Під час самопрезентації Скічко заявив, що визначив декілька пріоритетних напрямків своєї діяльності на посаді очільника Черкаської області. Зокрема, він зосередить увагу на вакцинації проти коронавірусу, будівництві доріг та туризмі.

Остаточне рішення про затвердження Скічка на посаду повинен прийняти президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що 29 грудня Зеленський звільнив голову Черкаської ОДА Сергія Сергійчука. Чиновник сам написав заяву про звільнення. Наразі областю тимчасово керує Віктор Гусак.

Що відомо про Олександра Скічка?

Олександр Скічко народився 28 квітня 1991 року в Черкасах. Навчався на факультеті міжнародної економіки Київського економічного університету.

Скічко працював телеведучим на кількох українських телеканалах. Зокрема, шоумен був ведучим першої національної кінопремії Золота Дзиґа та Євробачення.

У 2019 році Скічко закінчив телевізійну кар’єру та став народним депутатом від “Слуги народу”.