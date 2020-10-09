Про це повідомили на сторінці SpaceX в Twitter.
“Starman, якого востаннє бачили, коли він покидав орбіту Землі, вперше зблизився з Марсом – відстань склала 0,05 астрономічних одиниць або менше 5 мільйонів миль (близько 8 мільйонів кілометрів) від Червоної планети”, – сказано в повідомленні.
Starman, last seen leaving Earth, made its first close approach with Mars today—within 0.05 astronomical units, or under 5 million miles, of the Red Planet pic.twitter.com/gV8barFTm7
— SpaceX (@SpaceX) October 7, 2020
Відстеження польоту Tesla Roadster показало, що період його орбіти відносно Сонця склав 557 земних днів.
Автомобіль вже подолав в космосі близько 2,1 мільярда кілометрів.
- Компанія Ілона Маска SpaceX запланувала на 1 і 2 жовтня запуск 60 інтернет-супутників системи Starlink, а також – військового GPS-супутника третього покоління.