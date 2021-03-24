Про це в Twitter заявив глава компанії Ілон Маск.
“Тепер ви можете купувати Tesla за біткоіни”, – йдеться в повідомленні.
Маск зазначив, що Tesla не буде конвертувати в фіатну валюту біткоіни, отримані в якості оплати.
Поки така можливість доступна лише на території США. Але, за словами глави Tesla, оплата біткоінами в інших країнах стане доступна до кінця цього року.
Tesla is using only internal & open source software & operates Bitcoin nodes directly.
Bitcoin paid to Tesla will be retained as Bitcoin, not converted to fiat currency.
— Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021
Pay by Bitcoin capability available outside US later this year
— Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021
Зазначимо, що на тлі повідомлення Маска курс біткоіна знову виріс – до $56,4 тисячі.
- За оцінками Bank of America, кожен $1 млрд, що надходить в біткоїни, споживає стільки ж енергії, скільки 1,2 млн автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Інвестиції Tesla у криптовалюту еквівалентні викидам 1,8 млн автомобілів з ДВЗ.