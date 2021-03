Про це в Twitter заявив глава компанії Ілон Маск.

“Тепер ви можете купувати Tesla за біткоіни”, – йдеться в повідомленні.

Маск зазначив, що Tesla не буде конвертувати в фіатну валюту біткоіни, отримані в якості оплати.

Поки така можливість доступна лише на території США. Але, за словами глави Tesla, оплата біткоінами в інших країнах стане доступна до кінця цього року.

Tesla is using only internal & open source software & operates Bitcoin nodes directly.

Bitcoin paid to Tesla will be retained as Bitcoin, not converted to fiat currency.

