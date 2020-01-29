#Букви зібрали найцікавіше.
Олена Зеленська повідомила підписникам, що тепер робитиме інформативні публікації і писати лонгріди в соцмережі Facebook, а Instagram залишиться тільки для емоцій.
“Вітаю на моїй Facebook-сторінці! Все про наші з командою ініціативи, проекти, плани та перебіг їхньої реалізації, заходи, візити, робочі зустрічі – тут. А також – враження, відчуття, роздуми. Дякую, що ви зі мною!” – написала Олена Зеленська.
Варто зазначити, що менш ніж за два дні під публікацією користувачі соцмережі залишили майже 4 тис. Коментарів і основна маса їх була не на користь Олени Зеленської та її чоловіка – президента України.
Деякі користувачі заходили на сторінку саме для того, щоб почитати самі коментарі:
- Коменти вогонь. Це не Оман, і близько.
- Це сувора народна любов.
- А ми ж тільки почали.
Інші вирішили скористатися нагодою і запитати, що зараз з апартаментами Олени в анексованому Криму:
- Податки з цього пентхауса, який оформлений за законами країни-агресора і окупанта – Росії, Зеленський платять в бюджет Росії, і вони йдуть на вбивство українських солдатів на сході України, і підтримку окупації Криму.
- … І це, не рахуючи кіпрських офшорів і бізнесу в Рашке … Ми пам’ятаємо все, ополченочка ти наша.
Були й ті, хто просив першу леді посприяти вирішенню проблем пенсіонерів, а то “у людей настрій на межі зриву”.
Але на кожен подібний коментар люди відверто стібалися:
У коментарях згадали Юлію Мендель – прессекретарку Зеленського.
- Не довіряйте, будь ласка, Мендель писати пости для цієї сторінки … Невже немає нормальної людини, який здатний виражати думки на офіційних сторінках? …
… і відповідь:
Користувачі розповіли, що такої “народної любові” не було навіть у Януковича з його дружиною:
Згадали в коментарях жарти “Кварталу” про події на Євромайдані, коли “беркутівці” били і вбивали мітингувальників …
… а також те, як Олена Зеленська зробила репост публікації російського пропагандистського телеканалу, в якій громадян України закликали надсилати дані про пересування українських військ, обіцяючи за це нагороду:
І ще трохи коментарів:
Не забули коментатори згадати і про стиль Зеленської:
Але це ще не все, українці продовжують писати все нові коментарі, а хтось побоюється, що нова сторінка першої леді “довго не протягне”:
При цьому зрідка траплялися коментарі на підтримку Олени та її чоловіка: