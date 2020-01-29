27 січня в Facebook з'явився офіційний блог першої леді України Олени Зеленської, який миттєво привернув загальну увагу користувачів і вони буквально завалили перший пост коментарями.

#Букви зібрали найцікавіше.

Олена Зеленська повідомила підписникам, що тепер робитиме інформативні публікації і писати лонгріди в соцмережі Facebook, а Instagram залишиться тільки для емоцій.

“Вітаю на моїй Facebook-сторінці! Все про наші з командою ініціативи, проекти, плани та перебіг їхньої реалізації, заходи, візити, робочі зустрічі – тут. А також – враження, відчуття, роздуми. Дякую, що ви зі мною!” – написала Олена Зеленська.

Варто зазначити, що менш ніж за два дні під публікацією користувачі соцмережі залишили майже 4 тис. Коментарів і основна маса їх була не на користь Олени Зеленської та її чоловіка – президента України.

Деякі користувачі заходили на сторінку саме для того, щоб почитати самі коментарі:

Коменти вогонь. Це не Оман, і близько.

Це сувора народна любов.

А ми ж тільки почали.

Інші вирішили скористатися нагодою і запитати, що зараз з апартаментами Олени в анексованому Криму:

Податки з цього пентхауса, який оформлений за законами країни-агресора і окупанта – Росії, Зеленський платять в бюджет Росії, і вони йдуть на вбивство українських солдатів на сході України, і підтримку окупації Криму.

… І це, не рахуючи кіпрських офшорів і бізнесу в Рашке … Ми пам’ятаємо все, ополченочка ти наша.

Були й ті, хто просив першу леді посприяти вирішенню проблем пенсіонерів, а то “у людей настрій на межі зриву”.

Але на кожен подібний коментар люди відверто стібалися:

У коментарях згадали Юлію Мендель – прессекретарку Зеленського.

Не довіряйте, будь ласка, Мендель писати пости для цієї сторінки … Невже немає нормальної людини, який здатний виражати думки на офіційних сторінках? …

… і відповідь:

Користувачі розповіли, що такої “народної любові” не було навіть у Януковича з його дружиною:

Згадали в коментарях жарти “Кварталу” про події на Євромайдані, коли “беркутівці” били і вбивали мітингувальників …

… а також те, як Олена Зеленська зробила репост публікації російського пропагандистського телеканалу, в якій громадян України закликали надсилати дані про пересування українських військ, обіцяючи за це нагороду:

І ще трохи коментарів:

Не забули коментатори згадати і про стиль Зеленської:

Але це ще не все, українці продовжують писати все нові коментарі, а хтось побоюється, що нова сторінка першої леді “довго не протягне”:

При цьому зрідка траплялися коментарі на підтримку Олени та її чоловіка: