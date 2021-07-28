Про це повідомляє Федерація тенісу України.

У двох сетах Світоліна обіграла італійку Камілу Джорджи – 6:4; 6:4.

“Легкий, начебто, якщо дивитися на підсумковий рахунок, матч, насправді виявився не таким вже й простим. У першому сеті Еліна вела – 5:1, але Каміла майже відновила статус-кво, взяла три гейми поспіль – 4:5, однак в останній момент наша співвітчизниця забрала партію – 6:4. Схожим чином розвивалися події й у другому: Світоліна вийшла вперед – 4:1, Джорджи скоротила відставання – 3:4, проте остаточна перемога була за Еліною – 6:4”, – йдеться у повідомленні ФТУ.

Напередодні повідомлялося, що Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу Олімпійських ігор у Токіо.