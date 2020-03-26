Про це повідомляється в Instagram Монарха.
Уточнюється, що Єлизавета II провела свою щотижневу розмову з головою уряду держави Борисом Джонсоном у телефонному режимі.
Нагадаємо, що у сина королеви Єлизавети, принца Уельського Чарльза позитивний результат на коронавірус.
Раніше повідомлялося, що було зафіксовано перший випадок захворювання коронавірусною інфекцією на території Вінниччини.
- Станом на ранок 26 березня в Україні 156 випадків інфікування коронавірусом. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.
- Кабінет Міністрів України прийняв рішення ввести режим надзвичайної ситуації по всій території країни на 30 днів і продовжити карантин до 24 квітняу зв’язку зі спалахом коронавіруса.