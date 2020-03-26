Королева Великобританії Єлизавета II вперше за час свого правління провела аудієнцію онлайн через пандемію коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляється в Instagram Монарха.

Уточнюється, що Єлизавета II провела свою щотижневу розмову з головою уряду держави Борисом Джонсоном у телефонному режимі.

Нагадаємо, що у сина королеви Єлизавети, принца Уельського Чарльза позитивний результат на коронавірус.

Раніше повідомлялося, що було зафіксовано перший випадок захворювання коронавірусною інфекцією на території Вінниччини.