Про це пише АР.
Транслювати концерт, який відбудеться в неділю 29 березня в 21:00 за Вашингтоном (в понеділок 30 березня о 03:00 за Києвом), будуть телеканали Fox та iHeartMedia.
Разом з Елтоном Джоном в ефірі виступлять Біллі Айлиш, Мерайя Кері, Аліша Кіз, Тім Макгроу, група Backstreet Boys та інші.
Всі зірки “для забезпечення здоров’я та безпеки” виступатимуть зі своїх будинків і будуть транслювати концерт.
В заході також візьмуть участь працівники охорони здоров’я, фахівці з надання першої допомоги та інші люди, які “наражають своє життя на небезпеку, допомагаючи боротися з поширенням вірусу”.
Зазначається, що глядачів концерту закликають зробити пожертвування на рахунок фонду Feeding America and First Responders Children’s Foundation.
- У лютому Елтон Джон змушений був перервати концерт у Новій Зеландії, оскільки не зміг співати.