Британський співак Елтон Джон разом з іншими зірками проведе спеціальний благодійний концерт, щоб зібрати кошти на боротьбу з коронавірусом.

Про це пише АР.

Транслювати концерт, який відбудеться в неділю 29 березня в 21:00 за Вашингтоном (в понеділок 30 березня о 03:00 за Києвом), будуть телеканали Fox та iHeartMedia.

Разом з Елтоном Джоном в ефірі виступлять Біллі Айлиш, Мерайя Кері, Аліша Кіз, Тім Макгроу, група Backstreet Boys та інші.

Всі зірки “для забезпечення здоров’я та безпеки” виступатимуть зі своїх будинків і будуть транслювати концерт.

В заході також візьмуть участь працівники охорони здоров’я, фахівці з надання першої допомоги та інші люди, які “наражають своє життя на небезпеку, допомагаючи боротися з поширенням вірусу”.

Зазначається, що глядачів концерту закликають зробити пожертвування на рахунок фонду Feeding America and First Responders Children’s Foundation.