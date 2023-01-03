"Енергоатом" відключив один з енергоблоків АЕС. Його виводять у плановий капітальний ремонт.

Про це повідомив “Енергоатом“.

“Сьогодні, 3 січня 2023 року, один з енергоблоків ДП “НАЕК “Енергоатом” задля забезпечення ядерної та радіаційної безпеки за умовами ліцензії виводиться у плановий капітальний ремонт, який здійснюють раз на чотири роки”, – йдеться у повідомленні.

Планується повне вивантаження активної зони реактора, контроль цілісності корпусу реактора автоматичним маніпулятором і попереджувальний ремонт обладнання. Також здійснено вивезення відпрацьованого та завантаження свіжого ядерного палива.

В Україні найближчим часом будуть працювати вісім енергоблоків атомних електростанцій, розташованих на підконтрольній державі території.

Водночас шість енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС зупинено. Їхнє включення блокується загарбниками. ЗАЕС продовжує споживати електроенергію на власні потреби від енергосистеми України.