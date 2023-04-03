3 квітня українська енергосистема працює із резервом потужності. Для споживачів немає обмежень.

Про це повідомило Міненерго.

За словами міністра енергетики Германа Галущенко, генерація електроенергії із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів по всій країні.

2 квітня російські військові завдали удару по Курахівській ТЕС. Внаслідок цього Покровський район Донецької області було знеструмлено. Протягом доби електропостачання близько 8 тисяч абонентів у Донецькій та Харківській областях відновили.