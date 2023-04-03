Про це повідомило Міненерго.
За словами міністра енергетики Германа Галущенко, генерація електроенергії із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів по всій країні.
2 квітня російські військові завдали удару по Курахівській ТЕС. Внаслідок цього Покровський район Донецької області було знеструмлено. Протягом доби електропостачання близько 8 тисяч абонентів у Донецькій та Харківській областях відновили.
Станом на ранок 3 квітня через негоду близько 2 тисяч абонентів у Київській області та 3,8 тисячі в Одеській області. Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.
- 2 квітня НЕК “Укренерго” зняла всі обмеження споживання електрики у трьох областях, які було запроваджено через пошкодження обладнання під час масованої ракетної атаки росіян.