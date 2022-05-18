У Нью-Йорку відбудеться зустріч міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

У повідомленні зазначено, що зустріч має пройти сьогодні, 18 травня. Вона стане першою зустріччю на рівні провідних дипломатів у рамках Стратегічного механізму Туреччина-США.

Головною темою бесіди стане “вето” президента Туреччини Реджепа Ердогана щодо вступу до НАТО Фінляндії та Швеції. Наразі Туреччина – єдина країна, що заблокувала вступ цих держав до Альянсу.

Формально Анкара повідомляє, що причиною блокування є підтримка державами організацій та людей, які Туреччина вважає терористами.

За неофіційними даними Анкара чекає поступок від Вашингтона. Йдеться про виключення країни з програми Альянсу щодо винищувачів F-35, яке сталося через придбання нею в РФ систем протиповітряної оборони С-400.