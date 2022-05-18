Про це повідомляє американське видання The New York Times.
У повідомленні зазначено, що зустріч має пройти сьогодні, 18 травня. Вона стане першою зустріччю на рівні провідних дипломатів у рамках Стратегічного механізму Туреччина-США.
Головною темою бесіди стане “вето” президента Туреччини Реджепа Ердогана щодо вступу до НАТО Фінляндії та Швеції. Наразі Туреччина – єдина країна, що заблокувала вступ цих держав до Альянсу.
Формально Анкара повідомляє, що причиною блокування є підтримка державами організацій та людей, які Туреччина вважає терористами.
За неофіційними даними Анкара чекає поступок від Вашингтона. Йдеться про виключення країни з програми Альянсу щодо винищувачів F-35, яке сталося через придбання нею в РФ систем протиповітряної оборони С-400.
- Раніше Ердоган заявляв, що делегаціям Фінляндії та Швеції не варто приїжджати до Туреччини.
- Попри те, що Туреччина не вітає ці країни у НАТО, Фінляндія та Швеція подали заявку на вступ до НАТО.