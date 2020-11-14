Епідемія коронавірусу, яка розгортається в Сполучених Штатах Америки, є однією з найжахливіших гуманітарних катастроф.

Про це у своїй колонці написав ведучий каналу CNN, доктор Санджай Гупта.

Гупта зазначив, що за 20 років роботи журналістом він бачив багато бід у світі. Серед яких – наслідки цунамі 2004 року, яке зруйнувало прибережні поселення поблизу Індійського океану; землетрус на Гаїті 2010 року; голод 2011 року в Сомалі та інше.

На цьому тижні США подолали позначку в 10 мільйонів випадків COVID-19. На даний момент померло близько 250 000 американців.

Лікарні по всій території США знову починають бути переповненими, число випадків захворювання зростає так само швидко, як це було в березні. Можливості інтенсивної терапії скорочуються в багатьох штатах, а нестача персоналу посилює навантаження.

Очікується, що до початку наступного року кількість людей, госпіталізованих через проблеми з диханням або ізольованих від своїх близьких, збільшиться вдвічі.

Більш того, до 1 березня, згідно з прогнозом Інституту показників здоров’я та оцінками Медичної школи Вашингтонського університету, може загинути 439 000 американців.

За словами журналіста, це тільки частина гуманітарної катастрофи COVID-19. Чимало важливим також є економічний збиток, нанесений суспільству.

Згідно з визначенням Організації Об’єднаних Націй, гуманітарна катастрофа визначається як “серйозне порушення функціонування спільноти чи суспільства, що несе за собою широкомасштабні людські, матеріальні, економічні або екологічні втрати і впливи, які перевищують можливості потерпілої спільноти чи суспільства впоратися з використанням власних ресурсів”.

Гупта наголосив, що епідемія і її вплив на США поки відповідають всім вимогам цього визначення.

Як виникла катастрофа?

Ця катастрофа не виникла раптово – вона розгортається в уповільненому темпі з тих пір, як в березні коронавірус був вперше оголошений надзвичайною ситуацією в країні. Деякі штати обурилися, коли від них зажадали закрити бари, перукарні, тренажерні зали, ресторани. При цьому, рівневий план поступового відкриття ігнорувався, оскільки штати поспішали перезапустити свою економіку.

І навіть після того, як стало ясно, що захисні маски можуть допомогти контролювати поширення коронавірусу, влада утрималася від того, щоб зобов’язати населення носити їх.

В знак того, як погано йдуть справи в США, міжнародна організація “Лікарі без кордонів”, яка надає допомогу там, де вона найбільше потрібна, провела багато місяців у Сполучених Штатах, виконуючи ту роботу, яку вони зазвичай виконують в країнах, що розвиваються.

Координатор з питань надзвичайних ситуацій в організації Хізер Пагано, зазначила, що працювати на батьківщині здається “досить сюрреалістичним”.

Зима близько

І зараз США вступають в зиму, коли вірус виходить з-під контролю, і все більше людей збирається в приміщеннях, особливо на свята. Журналіст прогнозує, що через це набагато більше людей захворіють і помруть.

Знову ж, моделі прогнозів пророкують, що якщо люди не змінять свою поведінку, до кінця року в США буде більше 300 000 осіб, що заражаються кожен день. До середини січня загальна кількість госпіталізацій може скласти 128 000 – майже вдвічі більше, ніж зараз.

“Америка повинна зрозуміти, що ми ось-ось увійдемо в пекло COVID. Здається, все, що ми робимо зараз, не робить великого впливу на цю криву. Кількість хворих зростає все швидше і швидше з кожним днем, як за випадками, так і за госпіталізаціями і смертями”, – зазначив директор Центру досліджень і політики в області інфекційних захворювань Університету Міннесоти Майкл Остерхольм.