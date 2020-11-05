У США вперше з початку епідемії коронавірусу зафіксували понад 100 тисяч випадків зараження COVID-19 за добу.

Про це повідомляє The Washington Post.

Крім добового рекорду за кількістю заражень, в 17 штатах зафіксували рекордний приріст нових випадків COVID-19. Зокрема, це Канзас, Теннесі і Вірджинія.

У повідомленні сказано, що з початку світової пандемії коронавірусу, на території США було виявлено понад 9,4 млн випадків COVID-19. З них 232,5 тис. пацієнтів померли внаслідок ускладнень, викликаних коронавірусом.

При цьому, 4 з 10 американських виборців заявили, що для них важливіше економічне зростання країни, ніж зусилля когось із кандидатів у президенти щодо обмежень задля запобігання поширенню коронавірусу. В першу чергу, так говорили прихильники політики Дональда Трампа.

У той же час представники сфери охорони здоров’я по всій країні намагаються привернути увагу американців, попереджаючи, що зростання кількості нових випадків зараження COVID-19 не сповільнюється.