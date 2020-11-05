Про це повідомляє The Washington Post.
Крім добового рекорду за кількістю заражень, в 17 штатах зафіксували рекордний приріст нових випадків COVID-19. Зокрема, це Канзас, Теннесі і Вірджинія.
У повідомленні сказано, що з початку світової пандемії коронавірусу, на території США було виявлено понад 9,4 млн випадків COVID-19. З них 232,5 тис. пацієнтів померли внаслідок ускладнень, викликаних коронавірусом.
При цьому, 4 з 10 американських виборців заявили, що для них важливіше економічне зростання країни, ніж зусилля когось із кандидатів у президенти щодо обмежень задля запобігання поширенню коронавірусу. В першу чергу, так говорили прихильники політики Дональда Трампа.
У той же час представники сфери охорони здоров’я по всій країні намагаються привернути увагу американців, попереджаючи, що зростання кількості нових випадків зараження COVID-19 не сповільнюється.
- У США відновили фінальний етап випробування вакцини проти коронавірусу COVID-19 компанії Johnson & Johnson.
- У Лондоні проведуть перше у світі тестування вакцини від коронавірусу COVID-19 на пацієнтах, яких навмисно інфікують.
- Українська вакцина проти коронавірусу COVID-19 може з’явитися за рік після проведення необхідних досліджень.