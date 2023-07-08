Президенти Туреччини та США - Реджеп Таїп Ердоган і Джо Байден - поділились думкою щодо приєднання України до Північноатлантичного альянсу.

Джерело: спільна пресконференція Ердогана і Зеленського та інтерв’ю Байдена для CNN

7 липня відбулась зустріч президентів України та Туреччини у Стамбулі. Під час спільної пресконференції глав держав Ердоган поділився думкою щодо членства України у НАТО.

“Україна заслуговує на членство в НАТО. І я хочу знову підкреслити один момент у вашій присутності: ніхто не програє при утворенні справедливого миру”, – сказав він.

Повномасштабне вторгнення Росії він назвав “несправедливою війною” та нагадав, що Туреччина підтримує територіальну цілісність України ще від 2014 року, коли РФ окупували Крим.

Турецький лідер також пообіцяв допомагати Україні з відбудовою і наголосив на сподіванні якнайскорішого завершення війни шляхом мирних перемовин.

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Своєю чергою Джо Байден в інтерв’ю Фаріду Закарія, відповідаючи на питання про приєднання України до НАТО заявив про неготовність Української держави до членства в альянсі.

Причиною він назвав триваючу російсько-українську війну та те, що не всі члени НАТО підтримують негайне приєднання України.

“Але Україні потрібно запропонувати раціональний шлях кваліфікації для вступу до НАТО. А поки Україна не в НАТО, США нададуть їй такі гарантії безпеки, як Ізраїлю”, – додав Байден.