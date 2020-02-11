Один з помічників президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак заперечує факт конкуренції або конфлікту з головою президентського Офісу Андрієм Богданом.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу “Україна 24”.

Єрмак стверджує, що у нього робочі відносини з усіма членами президентської команди.

Зокрема, з Андрієм Богданом, як головою президентського Офісу, у нього немає конкуренції.

“У нас немає ніякої конкуренції, я прийшов з президентом в команду, я працюю, безпосередньо виконуючи доручення президента. І я можу вам сказати, вважаю це правильним і це моя позиція: у мене з усіма членами команди робочі відносини”, – сказав Єрмак .

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Він зазначив, що на останній зустрічі Зеленського з фракцією “Слуга народу” було помітно, що навколо голови держави, як “магніту”, “збираються всі сили”.