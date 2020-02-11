Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу “Україна 24”.
Єрмак стверджує, що у нього робочі відносини з усіма членами президентської команди.
Зокрема, з Андрієм Богданом, як головою президентського Офісу, у нього немає конкуренції.
“У нас немає ніякої конкуренції, я прийшов з президентом в команду, я працюю, безпосередньо виконуючи доручення президента. І я можу вам сказати, вважаю це правильним і це моя позиція: у мене з усіма членами команди робочі відносини”, – сказав Єрмак .
На відео з 37 хвилини
Він зазначив, що на останній зустрічі Зеленського з фракцією “Слуга народу” було помітно, що навколо голови держави, як “магніту”, “збираються всі сили”.
- Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що при прийнятті кадрових рішень в уряді радиться з головою Офісу президента Андрієм Богданом і помічником президента Андрієм Єрмаком.