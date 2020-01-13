ЄС надасть Україні підтримку в розвитку «зеленої» енергетики

Євросоюз надасть Україні підтримку для розвитку відновлюваної енергетики та енергоефективності.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища України.

У понеділок, 13 січня, в рамках десятої Асамблеї IRENA українська делегація на чолі з Міністром енергетики та захисту навколишнього середовища Олексієм Оржелем зустрілася з єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Олексій Оржель подякував Кадрі Сімсон за підтримку в тристоронніх газових переговорах щодо транзиту російського газу. У свою чергу єврокомісар зазначила, що тепер Україна зможе за підтримки ЄС сфокусуватися на розвитку відновлюваних джерел енергії.

“Після переговорів по транзиту газу, Україна може cфокусіроваться на енергії майбутнього, розвитку відновлюваної енергетики та енергоефективності. ЄС надасть свою підтримку”, — зазначила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон.