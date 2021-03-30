"Європейська Солідарність" вимагає зустрічі з керівництвом Національної поліції через факт незаконного стеження за депутатом Київради, генерал-лейтенантом СБУ Віктором Кононенком.

Про це сказав народний депутат фракції “Європейська Солідарність” Володимир Ар’єв під час позачергового засідання Верховної ради, повідомляють #Букви.

“Наша фракція вимагає зустрічі з Національною поліцією, оскільки зараз щойно було зловлено працівника Національної поліції, який здійснював стеження за депутатом Київради від “Європейської Солідарності”, – заявив Ар’єв.

Він також наголосив, що правоохоронні органи зосередились на пошуку винних, які пофарбували стіни Офісу президента Зеленського, натомість багато інших більш резонансних справ залишаються нерозкритими.

“Насправді – це ганьба, що цілий голова СБУ займається розмальованими дверима і вибитими шибками. У мене лише одне питання: а у вас немає інших справ?”, – підкреслив він.

“У нас за кілька днів може прийняти присягу народного депутата громадянин Російської Федерації. То може ви ним займетеся і подасте Зеленському на скасування громадянства України?”, – зазначив Ар’єв.

Представник “Європейської Солідарності” також звернувся до присутніх очільників МВС: “У вас теж немає більше чим займатися як ловити активістів? Ваш заступник міністра Геращенко за п’ять хвилин уже знайшов замовника. Так може на час слідства відсторонити його з цієї посади, бо це була явно політична заява”.

Ар’єв також підкреслив, що слідство представляє непереконливі докази у справі і зокрема фотографії з місця події. “По яким ви визначаєте фотографіям що це були певні люди, коли на суді представляють чорні квадрати?”, – зауважив він.

Сьогодні, 30 березня, вдалося зупинити незаконне стеження за бойовим генералом Віктором Кононенком, який нині є депутатом Київради від “Європейської солідарності”.