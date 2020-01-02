Про це розповіла в інтерв’ю #Буквам засновниця нейромаркетингового агентства Neuro-knowledge Катерина Ільченко.

“Зараз дуже великий запит на українську історію, на те, що відбувається, на усвідомлення себе. Люди дивляться українські фільми з досить великим задоволенням попри те, що за певними параметрами вони поступаються західним. Але це наше, люди впізнають свої теми, свої види в серіалах, вони цьому радіють. Ми це бачили на тестуванні. Людям цікаво. У них мало цієї інформації. Вони із задоволенням будуть ходити на це. Це є сенс вибудовувати, це є сенс виписувати”, – наголосила вона.

Ільченко додала, що необхідно розвивати український контент, який є важливим для формування національної ідентичності українців.

“Хтось подасть історію в такому вигляді, хтось в іншому. Але в результаті, коли у вас є досить велика кількість контенту, у вас вимальовується якась загальна лінія… Український контент потрібно розвивати. Тому що якщо український контент не розвивати, то в результаті нічого не буде”, – зазначила нейромаркетолог.