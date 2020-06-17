Про це повідомляється на сайті організації.
Збірна України в рамках групи C зіграє з 13 по 21 червня 2021 року. Відомо, що суперниками команди Андрія Шевченка стануть Нідерланди та Австрія, а третій опонент у груповому етапі визначиться за підсумками стикових матчів.
Графік матчів збірної України на Євро-2020:
13.06.2021 (неділя)
Австрія – переможець плей-офф (Будапешт, 19:00)
Голландія – Україна (Амстердам, 22:00)
17.06.2021 (четвер)
Україна – переможець плей-офф (Бухарест, 16:00)
Нідерланди – Австрія (Амстердам, 22:00)
21.06.2021 (понеділок)
переможець плей-офф – Нідерланди (Амстердам, 19:00)
Україна – Австрія (Бухарест, 19:00)
Також на сайті УЄФА зазначається, що всі спочатку обрані 12 міст-господарів підтвердили свої наміри прийняти матчі влітку наступного року.
🗓️ 11 June – 11 July 2021
#EURO2020 pic.twitter.com/8qizi5DnEK
— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 17, 2020
Матчі Євро-2020, який збереже назву, відбудуться з 11 червня по 11 липня в 12 містах: Амстердам, Баку, Більбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублін, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим і Санкт-Петербург. Фінал пройде в столиці Великобританії.
- Стало відомо, де і коли буде дограна Ліга Чемпіонів УЄФА, розіграш якої був зупинений через пандемію коронавірусу.