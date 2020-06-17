Виконком Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) на засіданні затвердив дати проведення Євро-2020, який через пандемію коронавірусу було перенесено на літо наступного року.

Про це повідомляється на сайті організації.

Збірна України в рамках групи C зіграє з 13 по 21 червня 2021 року. Відомо, що суперниками команди Андрія Шевченка стануть Нідерланди та Австрія, а третій опонент у груповому етапі визначиться за підсумками стикових матчів.

Графік матчів збірної України на Євро-2020:

13.06.2021 (неділя)

Австрія – переможець плей-офф (Будапешт, 19:00)

Голландія – Україна (Амстердам, 22:00)

17.06.2021 (четвер)

Україна – переможець плей-офф (Бухарест, 16:00)

Нідерланди – Австрія (Амстердам, 22:00)

21.06.2021 (понеділок)

переможець плей-офф – Нідерланди (Амстердам, 19:00)

Україна – Австрія (Бухарест, 19:00)

Також на сайті УЄФА зазначається, що всі спочатку обрані 12 міст-господарів підтвердили свої наміри прийняти матчі влітку наступного року.

Матчі Євро-2020, який збереже назву, відбудуться з 11 червня по 11 липня в 12 містах: Амстердам, Баку, Більбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублін, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим і Санкт-Петербург. Фінал пройде в столиці Великобританії.