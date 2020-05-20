Парламентська фракція "Європейської Солідарності" звернулася до керівництва Верховної Ради з проханням включити до порядку денного постанову про створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це йдеться у заяві фракції.

“Вже котрий тиждень поспіль в порядку денному не стоїть жодного законопроекту опозиції. Ми тут чуємо про створення якихось ТСК, аби підіграти недружній країні агресору, і створювати ТСК, яка точно може зруйнувати двопартійну підтримку України з боку нашого стратегічного партнера США. Країни, яка протягом цих років, не тільки надавала Україні технічну, фінансову допомогу, допомогу в проведенні реформ, а також нелетальну зброю. І зараз це хочуть поховати під політичними криками, в угоду іншій країні”, – заявила співголова фракції “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко.

За її словами, при цьому до порядку денного не ставлять ТСК, які давно вже пройшли комітет, зокрема, ТСК у справі Шеремета.

“Ми пам’ятаємо що по цій справі затримані ветерани, волонтери і вже навіть “свій на сто відсотків генеральний прокурор” Рябошапка визнає, що по їх затриманню не було жодних підстав, що це була політично вмотивована справа, яка мала політичну доцільність”, – підкреслила народний депутат.

Також фракція “Європейської Солідарності” наполягатиме на створенні ТСК з питань переслідування ветеранів і волонтерів.

5 травня Київський апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу на продовження тримання під вартою ветерана АТО й музиканта Андрія Антоненка, якого підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Нагадаємо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугар, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.