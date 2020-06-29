Рада Європейського союзу продовжила ще на півроку санкції щодо Російської Федерації, пов'язані з дестабілізуючими діями проти України.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

У понеділок, 29 червня, Рада прийняла рішення продовжити санкції щодо деяких секторів економіки Російської Федерації ще на шість місяців — до 31 січня 2021 року. Зазначається, що рішення пов’язане з оцінкою виконання Росією мінських угод.

“З огляду на те, що повна реалізація ще не досягнута, лідери ЄС ухвалили політичне рішення про продовження економічних санкцій проти Росії”, — йдеться в повідомленні.

Обмежувальні заходи, дія яких була продовжена, була введені ще в 2014 році в зв’язку з дестабілізуючими діями Росії проти України.

“Санкції обмежують доступ до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для деяких російських банків і компаній, забороняють форми фінансової допомоги та посередництва для російських фінансових інститутів. Ці заходи також забороняють прямий або непрямий імпорт, експорт або передачу військової техніки і встановлюють заборону на товари подвійного призначення, які можуть використовуватися у військових цілях або використовуватися військовими кінцевими користувачами в Росії. Санкції ще більше обмежують доступ Росії до деяких чутливих технологій, які можуть бути використані в російському енергетичному секторі, наприклад, під час видобутку нафти”, — пояснили в Раді Європи.